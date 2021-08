Manden bag Molslinjen-handel tjener trecifret millionbeløb

Da Molslinjen sidste år blev solgt for et ukendt milliardbeløb, var det ikke kun den sælgende kapitalfond Polaris, der blev forgyldt.

Det skriver Børsen.

Det var nemlig erhvervsmanden Jens D. Løgstrup, der i 2015 foreslog Polaris at investere i Molslinjen, hvilket parterne endte med at gøre sammen, og det har nu kastet et overskud på 202 mio. kr. af til Løgstrup mod et overskud på 1 mio. kr. året før, viser regnskabet for hans investeringsselskab Expon ApS.

"Jeg kunne se, at her kunne der gøres en rigtig god forretning, fordi man kunne købe selskabet til en meget attraktiv pris," siger Jens D. Løgstrup til Børsen.

En rigtig god forretning har det altså været for erhvervsmanden, der ikke vil sige, præcist hvor stor en del af overskuddet der stammer fra salget, men afslører, at det er den væsentligste del.

(Denne artikel er leveret af vores søstermedie MobilityWatch)

