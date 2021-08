Skibsejeren Navios fusionerer og skaber ny børskæmpe

Græske Navios fusionerer to skibsejende datterselskaber og danner dermed et nyt stort selskab, der bliver den største skibsejer noteret på børsen i New York.

Med fusionen af de to selskaber Navios Maritime Partners, der ejer og opererer tørlastskibe, og Navios Maritime Acquisition Corp, som fokuserer på tankskibe, skaber et nyt selskab med en flåde på i alt 140 skibe, inklusive en række ejede containerskibe.