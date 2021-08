Her er ugens bedste historier på ShippingWatch

DSV har kig på DB Schencker

DSV vil gerne tale sammenlægning eller opkøb med sin tyske konkurrent DB Schenker, der er ejet af Deutsche Bahn. Det oplyste CFO Jens Lund til ShippingWatch, og det fik den tyske ledelse til at reagere promte over for medarbejderne. I en intern mail blev det betegnet som en ensidet tilnærmelse, der - ifølge ledelsen - ikke ville blive til noget.

Også DHL arbejder på konsolidering inden for logistik.

Containerindustrien opjusterer. Og opjusterer.

Det er svært at finde de rederier og tonnageejere inden for containerindustrien, der ikke opjusterer forventningerne til resultatet for hele 2021. Flere af dem har allerede opjusteret tidligere på året i det brandvarme marked, hvor raterne slår rekorder for hver uge, der går.

Foto: AMR ABDALLAH DALSH/REUTERS / X90179

Congestions og corona skaber mere kaos, både for container og bulk

2,7 mio containere ligger og venter uden for verdens havne

Nyt smitteudbrud i Kina mens køen af containerskibe vokser ud for Long Beach

Flaskehalsene fra coronalukket storhavn spreder sig i Kina

Rederier dirigerer skibe udenom delvist lukket storhavn i Kina

Høj efterspørgsel og flaskehalse presser raterne op i tørlast

Tørlast rider endelig med på en længere optur

Norden fik et stærkt resultat inden for tørlast, og selv Lauritzen, der ikke har fremlagt et plus siden 2010, får et to-cifret millionoverskud i år, oplyste rederiet til ShippingWatch.

Foto: Stine Bidstrup/ERH

Drillingindustrien opjusterer - og lander stort minus

Seadrill tabte 600 mio. dollar i de første seks måneder af 2021, mens Maersk Drilling opjusterede sine forventninger til hele året. Samtidig trådte Valaris topchef tilbage.

Maersk Drillings CEO Jørgen Madsen mener, at branchen skal af med 50 rigge.

