Tysk bank tjener penge på shipping igen og udvider forretningen

Tyske Hamburg Commercial Bank fik et positivt resultat på sine shippingaktiviteter, viser halvårsregnskabet fra banken, som i 2019 skiftede navn fra HSH Nordbank.

Hvor nettoindtjeningen i første halvår 2020 landede på et minus på 8,0 mio. euro, endte det på et plus på 30,0 mio. euro for de første seks måneder af 2021.