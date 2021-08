European Energy og Maersk lander stor brændstofaftale

Projektudvikleren European Energy kommer til at etablere en ny fabrik, der skal bruges til at producere e-metanol; et brændsel, som Maersk vil overtage og bruge til at operere verdens første containerskib fungerende på CO2-neutralt brændstof.

Det bliver Reintegrate, som European Energy er medejer af, der skal producere brændstoffet. Maersk skal aftage godt 10.000 ton e-metanol om året til at drive skibet, når brændstofproduktionen efter planen indledes i 2023 fra et endnu ukendt sted. Strømmen til anlægget skal komme fra solparken i Kassø.

Skaber værdi for hinanden

Partnerskabet kan synes at passe som fod i hose. EnergiWatch og ShippingWatch har i hvert fald løbende beskrevet, hvordan de involverede parter har søgt nye samarbejder for at få deres fælles visioner til at gå op.

Således kommer det nye anlæg til at blive Reintegrates tredje af slagsen til at levere e-metanol, og for European Energy er aftalen en manifestation af den satsning, som udvikleren gik ind i med overtagelsen af 24. pct. af Reintegrate i december sidste år.

Tre måneder senere meldte Maersk ud, at selskabet var på vej med et containerskib, som skulle fungere på grønne brændsler – men altså uden at melde ud om en leverandør heraf. Det barslede skib får en længde på 172 meter og skal sejle mellem Nordeuropa og Den Botniske Bugt.

Vigtig udvikling inden for PTX

Det nye partnerskab taler selvsagt ind i den vordende politiske dagsorden om PTX (Power-to-X), idet Reintegrate skal bruge grøn strøm til at producere brændslerne.

Reintegrate og European Energy er også blandt de danske deltagere i det store EU-udbud IPCEI, som handler om at fremme flagskibsprojekter inden for brintproduktion. Her er duoen gået videre med sit Aalborg-projekt "Green CCU Hub Aalborg".

