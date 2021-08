Fem skibe blev udsat for væbnede angreb i Asien i juli

Fem handelsskibe blev udsat for væbnede røverier i farvance i Asien i juli, hvor der ikke blev meldt om deciderede tilfælde af pirateri.

Det viser de seneste tal fra organisationen ReCAAP, der overvåger pirateri mod den globale handelsflåde.

To af røverierne skete mod skibe Singapore-strædet, mens to af tilfældene vedrører skibe, der lå for anker ved South Harbour Anchorage-området ved Manila, Filippinerne. Et enkelt tilfælde skete ombord på et skib, der lå for anker ved Belawan i Indonesisk farvand.

Antallet af pirateri-angreb og røverier er på tilbagetog i de asiatiske farvande, har Recaap meddelt tidligere i år.

Siden nytår har der med de seneste meldinger været i alt 43 rapporter om angreb mod skibe i perioden fra januar til og med uli, hvoraf 41 var faktiske angreb og to var forsøg på angreb, skriver ReCAAP. Det er et fald på 32 pct. fra 63 tilfælde i samme periode sidste år.

