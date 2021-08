Analytiker overrasket over niveauet for Maersks opskrivning

Det kom ikke som nogen overraskelse for Sydbanks aktieanalytiker Mikkel Emil Jensen, at Maersk mandag eftermiddag skruede op for forventningerne for året.

Til gengæld havde han ikke regnet med, at opskrivningen af driftsresultatet (EBITDA) ville beløbe sig til hele 4,75 mia. dollar – eller 30 mia. kr. – hvis man tager midtpunktet i spændet. Det fortæller han i et interview med Børsen.

"Niveauet af opjusteringen er større end forventet. Der er fuld damp på indtjeningskedlerne hos Maersk i øjeblikket. I det regnskab vi får på fredag, er indtjeningen også stærkere, end vi havde regnet med," siger analytikeren.

Hermed henviser han til, at Maersk fredag fremlægger sit regnskab for andet kvartal.

Maersk opjusterer forventningerne med større milliardbeløb