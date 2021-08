USA har formelt beskyldt Iran for at stå bag et angreb mod et tankskib nær Omans kyst og planlægger nu et "passende modsvar".

"Der findes ingen retfærdiggørelse for dette angreb, der følger et mønster med lignende angreb og anden krigerisk adfærd," siger USA's udenrigsminister Anthony Blinken i en pressemeddelelse søndag.