To personer dør under formodet piratangreb nær Omans kyst

To besætningsmedlemmer mistede livet, efter at et tankskib fredag blev angrebet i Det Arabiske Hav nær Omans kyst.

Der er tale om en brite og en rumæner, oplyste det israelsk ejede shippingselskab Zodiac Maritime, der står for driften af skibet.

Storbritanniens militær indledte fredag en undersøgelse af omstændighederne omkring angrebet.

"Vi er bekendt med meldinger om et angreb på et handelsskib ved Omans kyst. Det britiske militærs hovedkvarter i området er i øjeblikket ved at gennemføre undersøgelser," meddelte det britiske forsvarsministerium.

Motivet bag angrebet og de nærmere detaljer kendes ikke umiddelbart.

Ifølge Zodiac Maritime har der været tale om "et formodet piratangreb".

Israel beskylder Iran for at stå bag angrebet.

"Iran er ikke kun et problem for Israel, men en eksportør af terrorisme, ødelæggelse og ustabilitet, som skader os alle," sagde Israels udenrigsminister, Yair Lapid, fredag aften.

Amerikanske og europæiske kilder med kendskab til efterretningsoplysninger om hændelsen siger også, at Iran mistænkes for at stå bag.

USA og Israel har i flere år anset Iran som deres ærkefjende i Mellemøsten.

Iran har ikke officielt kommenteret anklagerne om at have udført angrebet, der ifølge en amerikanske militærkilde lader til at være udført med en drone.

Det israelske nyhedsmedie Ynet skriver, at det er Israels opfattelse, at der var to angreb mod skibet.

Det første forårsagede ingen skade. Men timer senere blev broen på skibet ramt i et opfølgende angreb, og i den forbindelse mistede de to besætningsmedlemmer livet.

Angrebet var rettet mod tankskibet "Mercer Street", der er japansk ejet og sejler under Liberias flag.

Zodiac Maritime, der står for driften, er baseret i London, men ejet af den israelske milliardær Eyal Ofer. Han er i år blevet rangeret som verdens 197. rigeste person af erhvervsmediet Forbes.

Hans shippingselskab står for driften af over 160 skibe.

Tankskibet satte efter fredagens angreb ved egen kraft kurs mod en sikker position under ledsagelse af et fartøj fra den amerikanske flåde.

Piratangreb mod skibe er på det laveste niveau siden 1994

Antallet af overfald på skibe vokser i Singapore Strædet

Flere lande vil sende skibe til at bekæmpe pirater i Guineabugten