Her er ugens tophistorier på ShippingWatch

Ugens tophistorier handlede om politik og logistik, da EU-kommissionen kom med sit forslag til klimaplanen "Fit for 55", som var ventet med spænding af især shippingbranchen, der ser ud til at blive inkluderet i EU's kvotesystem.

Samtidig fik ShippingWatch et indblik i den omfattende turnaround hos franske CMA CGM's logistikselskab, mens rederne svarede igen på Biden-administrationens udmelding om øget fokus på konkurrence i containerbranchen.

Shipping kan se frem til CO2-kvoter i Europa

EU-kommissionens foreslåede klimaplan bekræfter, at shipping er på vej til at blive inkluderet i blokkens kvotesystem, ETS. Reaktioerne spænder vidt, og EU ser ud til at gå et skridt længere, end rederne håbede på.

Bekræftet: Her er EU's klimaplan for shipping

"EU-overgreb" og "verdens største klima-gratister" – reaktionerne på klimaplan spænder vidt

Skou roser EU's offensiv mod sort shipping: "Vi har brug for at gøre fremskridt nu"

EU-Kommissionen går længere med sin klimaplan end rederne havde håbet på

Status på Ceva Logistics' turnaround

Chefen for Ceva Logistics' europæiske forretning, danske Peder Winther, fortalte om logistikselskabets store turnaround og gav sit syn på det overspændte containermarked i et interview med ShippingWatch.

Ceva har taget kontrakter op til revision og vil brede forretningen ud i stor turnaround

Ceva-chef om ekstremt fragtmarked: "Jeg tvivler på, at vi nogensinde vil se det igen"

Leadership-serie skudt i gang

I sin Leadership Chats-serie snakker ShippingWatch med en række topchefer i shippingindustrien om deres oplevelser på chefposten i disse usædvanlige tider med coronapandemi og overbelastede fragtmarkeder.

Første mand i stolen er BW LPG's topchef Anders Onarheim.

Leadership Chats: Anders Onarheim tog over som topchef, lige inden verden lukkede ned

Rederierne svarede igen på Bidens dekret

Verdens rederier reagerede på udmeldingen fra den amerikanske præsident om, at landets søfartsmyndighed skal skrue op for arbejdet med at monitorere konkurrencesituationen i containermarkedet, som led i et nyt dekret.

Rederne til Biden: USA er selv skyld i høje priser og forsinkelser

FMC underskriver erklæring efter Bidens indgreb mod shipping

