Her er ugens tophistorier på ShippingWatch

Det blev ugen, hvor der kom tal fra EU-kommissionen om, hvilke rederier, der udleder mest CO2. Samtidig tikker der fortsat rekordtal ind fra containermarkedet, mens Ever Given satte sejl igen og norske OHT gik sammen med britiske Subsea 7 om en ny vindspiller.

Her er ugens tophistorier fra ShippingWatch.

De store CO2-syndere

Skibsfarten vejer fortsat tungt på listen over Europas største forurenere, viser EU-Kommissionens opdaterede database over de mest forurenende virksomheders CO2-udledning i 2020.

Rederier stod for massive CO2-udslip i 2020 ifølge EU-overvågning af virksomheder

Øverst blandt Europas rederier ligger igen i år det schweiziske containerrederi MSC med en CO2-udledning på 10,9 mio. ton fulgt af verdens største containerrederi, Maersk, med en udledning på 6,5 mio. ton.

Container-rekorder

De børsnoterede containerrederier har i årets første seks måneder leveret eksremt høje afkast til deres aktionærer, mens rederierne samtidig har lavet stormløb på værterne og placeret det højeste antal nybygningsordrer i mere end 20 år.

Foto: PR / APM Terminals

Containerredernes aktionærer har høstet ekstreme aktieafkast de seneste 12 måneder

Containerredernes massive indkøbsbølge smitter af på værfter og mæglere

USTC's næste generation

Med Nina Østergaard Borris i topledelsen hos USTC, som faderen og milliardæren Torben Østergaard-Nielsen har stået i spidsen for siden 1978, er fokus rettet mod opkøb og udvidelse af milliardkoncernen.

Med næste generation i topledelsen skal USTC op i en ny skala

Foto: PR / USTC

Men det er ikke et mål, at noget skal blive større end bunkerforretningen, fortalte Nina Østergaard Borris i et sjældent interview med ShippingWatch.

FMC's nye formand

Foto: FMC

Den nye formand for USA's vigtige søfartsmyndighed FMC, Daniel Maffei, beskriver sig selv som pragmatiker i et interview med ShippingWatch.

Ny FMC-formand ser gerne, at industrien finder løsninger "af egen drift"

Ever Given sejler videre

Sidst men ikke mindst blev det ugen, hvor containerskibet Ever Given sejlede ud af Suez-kanalen efter at have ligget stille i tre måneder, siden skibet blev verdensberømt for at sejle på grund og blokere den vigtige vandvej.

Foto: Mahmoud Khaled/AFP/Ritzau Scanpix

Ever Given sejler fra Suez-kanalen tre måneder efter grundstødning