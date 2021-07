Maersk ser forsinkelser brede sig til nordeuropæiske havne

De store havne i Nordeuropa bliver nu direkte påvirket af de hændelser, der har skabt store udfordringer på fragtmarkedet over de seneste mange måneder.

I en opdatering til sine kunder forudser A.P. Møller-Maersk, at forstyrrelserne vil skabe forsinkelser i de nordeuropæiske havne for de skibe, der venter på at sejle i havn.

På nuværende tidspunkt er Antwerpen i Belgien mest påvirket med en forventet ventetid på 3-5 dage. Herefter følger havne i Rotterdam, hvor ventetiden er 1-2 dage.

Forsinkelserne hænger sammen med den tårnhøje efterspørgsel efter varer og fragt under coronapandemien. Og den er forværret af en række ekstraordinære hændelser, der både tæller en blokering af Suez-kanalen og et smitteudbrud med nedlukning til følge i store kinesiske havne.

"Desværre er det sådan, at når en havn er påvirket, så kan det blive en nedadgående spiral for resten af netværket," skriver Maersk.

Restriktioner under pandemien er ned til at skabe forstyrrelser i forsyningskæden. Hertil kommer udfordringer med at tiltrække nok arbejdskraft til havnene på et tidspunkt, hvor ferieperioden tilføjer ekstra pres.

Situationen ændrer sig løbende, mens Maersk forventer, at de nuværende markedsbetingelser i de nordeuropæiske havne vil blive bedre de kommende 30 dage, lyder det i opdateringen.

