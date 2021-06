Kreditorerne i Stadil-familiens konkursramte shippingforretning går nu rettens vej for at kræve et trecifret millionbeløb tilbage.

De mener, at familiens milliardkoncern, Thornico, uberettiget har beholdt en skattebesparelse for sig selv og desuden taget sig for godt betalt for at drive en række skibe i tiden op til konkursen. Derfor forsøger de nu at få pengene tilbage.