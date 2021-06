Samskip er "overrasket" over Eimskips forlig i konkurrencesag

Shippingselskabet Samskip erklærer sig overrasket over at skulle læse i medierne, at Eimskip netop har indgået forlig og skal betale en millionbøde i en langstrakt konkurrencesag, hvor de to spillere har stået anklaget for at have delt markedet imellem sig i en årrække.

I sidste uge meddelte Eimskip, at rederiet som følge af et forlig i sagen skal betale en bøde på 10 mio. euro. Rederiet erkendte i samme ombæring, at der i en årrække "var kommunikation og collusive adfærd med Samskip" i strid med blandt andet den islandske konkurrencelov.