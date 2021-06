Tradelens håber snart at få store Maersk-rivaler endeligt ombord

Hapag-Lloyd og ONE glimrer ved deres fravær på den digitale platform Tradelens, selvom de for to år siden meddelte, at de ville gå med. "Vi er håbefulde om, at de meget snart vil tilslutte sig," siger Tradelens-chef Mike White. Hapag-Lloyd venter at træffe en endelig beslutning inden længe.