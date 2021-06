EU's store CO2-model for shipping ser ud at være taget af bordet i Bruxelles

Det tegner til, at skibsfarten bliver underlagt EU's CO2-kvotesystem ud fra en af de to mindste modeller, og at det store ETS-system ikke er på bordet længere. Ifølge ShippingWatchs oplysninger skal industrien dog ikke regne med, at pengene kommer retur.