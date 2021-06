Sri Lanka forlanger 40 mio dollar af X-Press Feeders og varsler yderligere krav

Regeringen i Sri Lanka har netop forlangt sin første erstatningssum af X-Press Feeders, efter at skibet X-Press Pearl sank ud for landets kyst. Det er kun et indledende erstatningskrav, siger en talsmand fra Sri Lankas havmiljømyndighed til ShippingWatch.