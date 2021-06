Maersk har søsat større indsats mod forebyggelse af stress

A.P. Møller - Mærsk indledte i februar i år et samarbejde med Danica Pension og psykologer fra PP Clinic, der skal sætte fokus på stress - og forebyggelse af det - i organisationen.

Det skriver Berlingske.

"Vores model er indledende at afholde såkaldte awareness-sessioner. Det handler i høj grad om, at vi gerne vil forebygge stress – og ikke bare hjælpe og helbrede, når den er en realitet. Vi forsøger i den forbindelse at prøve at få et fælles sprog omkring det. Vi siger til folk, at vi bliver nødt til at tale om de her ting," fortæller Henriette Boisen, der er head of rewards og ansvarlig for projektet, til avisen.

Som en del af arbejdet med at forebygge stress har der blandt andet været fokus på at opbygge et fælles sprog om stress samt skabe en erkendelse af, at stress er en naturlig del af livet, lyder det.

