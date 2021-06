John Fredriksens døtre skal arve Norges største formue

Corona-smitte i den sydkinesiske havn Yantian skaber kaos på containermarkedet. Erhvervsmanden Thor Stadil erkender at have mistimet sit forsøg som skibsejer, der har kostet ham og kreditorer store tab. Eitzen-familien, der ejer Christiania Shipping, vil gerne se på fusioner. Vigtige dage for global shipping: IMO's miljøkomité holder møde.