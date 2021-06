Rederier kalder indsats for flere kvinder en succes selvom man er langt fra målet

Fra Amaliegade i det indre København tøver Danske Rederiers direktør Anne W. Trolle ikke med at erklære indsatsen om at tiltrække flere kvinder til den danske skibsfart for en foreløbig succes.

Det til trods for, at den danske brancheorganisation endnu ikke har nået sit eget mål om at få 75 pct. af medlemmerne til at blåstemple det såkaldte charter, som blev lanceret i begyndelsen af 2020. Målet er allerede blevet udskudt et år til udgangen af 2021, men på nuværende tidspunkt er det uvist, om det vil lykkes, siger Anne W. Trolle.