DFDS udskyder opstart af sejlads med Oslobådene

Det bliver først til juli, at man igen kan sejle med DFDS' Oslobåde mellem Danmark og Norge.

Det oplyser rederiet på sin hjemmeside.

Ruterne har været suspenderet på grund af de mange rejserestriktioner under coronapandemien, men fra henholdsvis 2. og 3. juli er det igen muligt at sejle med Pearl Seaways og Crown Seaways mellem Oslo og Frederikshavn.

Det er omkring tre uger senere, end det oprindeligt var planlagt.

"Tilbage i april kommunikerede vi ud, at vi håbede at kunne sejle igen fra 7. juni, men på grund af de igangværende rejserestriktioner er vi igen nødt til at udskyde frem til starten af juli," siger Kim Heiberg, Route Director hos DFDS, i en meddelelse.

De to færger vil derfor fortsat være lagt op frem til juli.

Besætningsmedlemmer og landbaseret personale fra skibene er også fortsat tilknyttet støtteordninger fra den danske regeringen under pandemien, og de bliver kaldt tilbage på arbejde, når opstarten af ruterne skal forberedes, oplyser DFDS.

