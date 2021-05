Weco Shipping, der ejes af baron Johan Wedell-Wedellsborg, fik hug af corona-pandemien i et 2020, hvor selskabet røg tilbage i rødt efter overskud året før.

Weco Shipping melder om et samlet underskud på 12,6 mio. dollar for 2020, mod et overskud på 469.000 dollar for 2019, viser shippinggruppens regnskab.