Danske redere taler for flådebaseret CO2-regulering med ny analyse

Danske Rederier har fået udarbejdet en analyse om måden at måle rederier og skibe på CO2-reduktion. Analysen skal ifølge brancheorganistionen bruges til at påvirke IMO-landene til at vælge en flådebaseret tilgang at måle effektivitetskravene.