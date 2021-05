Skib skyld i trafikprop skal blive liggende ved Suezkanalen

En egyptisk domstol har tirsdag afvist en appel om at ophæve tilbageholdelsen af containerskibet "Ever Given".

Det oplyser en unavngiven retskilde.

Skibet var i marts strandet i seks dage på tværs af Suezkanalen. Det stoppede skibstrafikken begge veje i den vigtige kanal.

Det har siden været tilbageholdt i et vandområde langs kanalen og er altså stadig ikke kommet ud på åbent hav. Det skyldes en strid om kompensation for trafikproppen.

Ejeren af containerskibet er blevet mødt af et erstatningskrav på 5,7 milliarder kroner af egyptiske myndigheder for at lade skibet sejle.

En lokal domstol har tidligere givet myndigheder ret til at tilbageholde skibet. Den beslutning har ejeren bag anket, men anken er altså tirsdag blevet afvist. Derfor må skibet blive liggende.

Grundlaget for afvisningen af anken er umiddelbart ikke klart.

Bestyrelsesformanden for Suez Canal Authority (SCA), Osama Rabie, har tidligere udtalt, at skibet ikke bliver frigjort, før en undersøgelse er afsluttet, og der er betalt kompensation.

Han nævnte, at der havde været et økonomisk tab for manglende indtægter fra skibe, der skulle igennem kanalen.

Derudover har der været omkostninger til at få skibet fri, og endelig er Suezkanalens omdømme ramt.

SCA er i gang med undersøgelser af, hvorfor skibet satte sig fast. Men resultaterne af dem er endnu ikke blevet offentliggjort.

UK Club, der er forsikringsselskab for skibet "Ever Given", har tidligere oplyst, at det ikke mener, at der er dækning for et erstatningskrav i den størrelsesorden, der er lagt frem.

Ifølge forsikringsselskabet er det tidligere kommet med et "generøst tilbud" til et forlig i sagen.

Suezkanalen forbinder Middelhavet med Det Røde Hav og er den korteste vej mellem Asien og Europa.

Den er 190 kilometer lang, 24 meter dyb, 205 meter bred og kan håndtere dusinvis af enorme containerskibe om dagen.

Cirka 12 procent af verdens gods bliver fragtet gennem kanalen. I 2020 svarede det ifølge Suez Canal Authority til 1,17 milliarder ton gods.