Topchef ser "rygende varmt" containermarked vare mindst to år endnu

Containerindustrien kan forvente et glohedt marked i mindst to år endnu, spår MPC Container Ships. Selskabet er gået fra en faretruende konkurs til en mulighed for at blive gældfri inden 2023. Det giver mulighed for at udvide flåden med flere skibe, siger CEO til ShippingWatch.