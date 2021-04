Ugens bedste historier på ShippingWatch

USA's udmelding om, at præsident Joe Bidens administration vil arbejde med IMO-landene for at reducere shippings udledning af drivhusgasser til nul i senest 2050 tog de helt store overskrifter i en uge, hvor der også var Singapore Maritime Week og en opjustering fra DFDS.

De nordiske redere og rederier som Maersk og Klaveness modtog meldingen fra Det Hvide Hus om at arbejde mod CO2-fri shipping i 2050 yderst positivt og vurderer, at det vil ændre IMO's dagsorden. Andre er tøvende og siger, at det strammere mål kræver voldsomme forandringer.

Formanden for den store Singapore-baserede shippinggruppe BW Group og danske rederier som Hafnia og Cadeler beskriver i et sjældent interview med ShippigWatch overgangen til CO2-frie brændstoffer som "et minefelt at navigere i". Læs hele interviewet her:

Foto: BW Group

Oliekæmpen Shell og det franske containerrederi skyder igen, efter Verdensbanken sidste uge afskrev flydende naturgas, LNG, som et brændstof, der har en fremtid i shipping.

Foto: Reuters Staff/Reuters/Ritzau Scanpix

Bedre resultater fra fragten får DFDS til at hæve forventningerne til 2021. Det er især kernemarkeder som Storbritannien og Tyrkiet, der klarer sig bedre end ventet, og derfor regner rederiet med at hente flere penge fra driften i år, siger CEO Torben Carlsen til ShippingWatch.

Foto: DFDS - PR

Singapore Maritime Forum

Ugen bød også på Singapore Maritime Forum, hvor topchefer og andre ledere fra industrien især diskuterede den grønne omstilling.

