Wallenius-ejet selskab har fået sit første af tre batteriskibe i søen

De Forenede Europæiske Car Carriers (UECC), der er ejet af Nippon Yusen Kabushiki Kaisha (NYJK) og Wallenius Lines, har fået sit første ud af tre batteriskibe i søen.

Det oplyser selskabet i en pressemeddelelse.

Skibene, der blev bestilt i 2019, er såkaldte PCTC'er, der dækker over pure car and truck carriers, hvor alle tre kommer til at sejle på en hybrid mellem batteri og LNG. De nye skibe gør det muligt for UECC at opnå IMO's mål om at reducere CO2-udledning med 40 pct. inden 2030.

"Med lanceringen af vores første LNG-hybrid-PCTC indleder vi en ny æra for UECC og short sea-shipping i Europa," siger Glenn Edvarsen, adm. direktør hos UECC, ifølge meddelelsen.

"Skibene viser, at dekarbonisering af branchen er mulig ved hjælp af aktuelt tilgængelige teknologier," fortsætter han.

Skibene bliver 169 meter lange, 28 meter brede og kan fragte 3600 enheder i 10 dæk. De sidste to bestilte skibe forventes at blive leveret i 2022.

