ShippingWatch får nyt søstermedie

Den danske transport- og logistikbranche får et nyt uafhængigt og digitalt erhvervsmedie. Det sker, når Watch Medier i den kommende måned lancerer MobilityWatch.

Det nye medie sætter fokus på mennesker og virksomheder inden for blandt andet transport, logistik og infrastruktur. Herunder trafikselskaber, tog- og busoperatører, færgeselskaber, luftfartsselskaber samt virksomheder inden for offentlig infrastruktur og deres underleverandører.

MobilityWatch vil gå tæt på virksomhederne med kritisk, fair og uafhængig erhvervsjournalistik om resultater, strategi, konkurrencesituation, rammevilkår og innovation samt profiler, nøglepersoner, jobskifte og meget mere.

”Transport, logistik og infrastruktur spiller en helt afgørende rolle i en globaliseret verden, hvor varer og mennesker flyttes og transporteres som aldrig før. Det gælder både for de danske virksomheder herhjemme og i udlandet og for globale aktører, der har etableret sig i Danmark. De senere års digitalisering har sat yderligere skub i udviklingen af mobiliteten i samfundet. Det er en udvikling, der vil være med til at definere dansk erhvervsliv i fremtiden,” siger Søren Springborg, nyhedschef på Watch Medier.

Redaktør bliver Thomas Bo Christensen, der er rekrutteret internt i Watch Medier, hvor han har arbejdet siden 2012 – de seneste to og et halvt år som redaktør for FinansWatch. Han kommer til at stå i spidsen for en dedikeret redaktion, der vil udsende to daglige nyhedsbreve og opdatere løbende på mobilitywatch.dk.

MobilityWatch er det 15. danske medie udgivet af Watch Medier og bliver som de øvrige abonnementsfinansieret. Med lanceringen fortsætter Watch Medier den succesfulde vækstrejse, der i løbet af de seneste 10 år har skabt en af landets største erhvervsredaktioner. Og udgangspunktet for MobilityWatch adskiller sig da heller ikke for mediehusets øvrige udgivelser.

”Der er brug for erhvervsmedier, der skriver om mere og andet end landets 20 største virksomheder. Når vi lancerer et medie om en ny branche, er det med ambitionen om at tage hele branchen seriøst med uafhængig nyhedsjournalistik med fokus på substansen. Vi håber og tror, at vi kan skabe den samme høje relevans med MobilityWatch i en hel central branche med en enorm samfundsmæssig betydning,” siger Anders Heering, chefredaktør og adm. direktør for Watch Medier.

Watch Medier er ejet af JP/Politikens Hus og har på få år opbygget en af landets største erhvervsredaktioner med mere end 80 redaktionelle medarbejdere. Mediehuset udgiver ud over de 14 nuværende danske erhvervsmedier også finansmedier i henholdsvis Tyskland og Norge.

MobilityWatch lanceres i løbet af maj, men det er allerede nu muligt at tilmelde sig de daglige nyhedsbreve på mobilitywatch.dk.