Bjærgningsfolk forsøger at redde synketruet multipurpose-skib i Norgeshavet

Siden i mandag har det hollandske multipurpose-skib, Eemslift Hendrika, drevet førerløst og uden mandskab rundt i Norgeshavet.

Skibet, der har slagside, risikerer at synke, men ifølge de norske myndigheder hos Kystverket forsøger tilkaldt bjærgningsmandskab og to slæbebåde at redde skibet. Det skal ske ved at adgang til skibet og få det forbundet til slæbebådene, der herefter kan trække skibet i smult vande.

Det hollandske skib fik slagside, da det befandt sig ca. 60 sømil fra Ålesund på Norges Vestkyst. Mandskabet blev evakueret og skibet sejlede videre på autopilot, indtil skibet mandag aften mistede motorkraft. Siden da har skibet drevet omkring i Norgeshavet for vejr og vind.

En arbejdsbåd, som befandt sig på dækket af det førerløse multipurpose-ski, er faldet af.

Eemslift Hendrika har ca. 350 ton heavy olie og 50 ton diesel ombord, oplyser Kystverket, og det er derfor vigtigt at forhindre skibet i at synke og lække olien i havet.

Et forsøg på at nedsætte bjærgningspersonale på fire personer på skibet var planlagt til i dag, men er på grund af uroligt vejr udskudt til torsdag, oplyser Kystverket.

De norske myndigheder har foretaget beregninger, som konkluderer, at faren for at skibet skal grundstøde er lille. Kystverket vurderer, at sandsynligheden for at vellykket bjærgningsforsøg er større torsdag, da vejret ventes at blive bedre her.

To slæbebåde, BB Ocean og Normand Drott, som kommer fra det hollandske bjærgningsselskab Smit Salvage, er ankommet, og hvis alt går vel skal de trække skibet ind i et roligere farvand i løbet af torsdag.

Her skal skibet ankre op og stabiliseres, inden det kan slæbes videre.

