It-direktør i Mærsk vil rekruttere 1000 it-folk

Der er tryk på kedlerne i den digitale omstilling af containerrederiet Mærsk. Selskabets informations- og teknologidirektør samt nyudnævnte medlem af gruppens Executive Board, Navneet Kapoor, forventer, han skal finde omkring 1000 it-talenter til at digitalisere Mærsks arbejdsgange, fortæller han til Børsen.

Mærsk har i forvejen omkring 6000 "rene" it-udviklere, hvoraf en del er konsulenter og freelancere, og de mange nye fuldtidsansættelser, der er i støbeskeen, er bl.a. led i at skære ned på konsulenter.

"Vi skal have fat i dem, man kalder for “5x'erne” eller “10x'erne”. Altså dem, der kan præstere fem eller ti gange mere end gennemsnittet," siger Navneet Kapoor til Børsen.

Navnet Kapoor indtrådte i Mærsks Executive Board 1. april. Indlemmelsen skal især ses som et udtryk for den rolle, som it og teknologi spiller for Mærsk fremadrettet, lød det fra rederiet i en pressemeddelelse i slutningen af marts.