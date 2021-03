Digital shippingbørs havde massivt vokseværk i 2020

New York Shipping Exchange, der er en digital børs til at indgå bindende kontrakter, er vokset med 200 pct. i løbet af 2020. Det er bl.a. årets mange usikkerheder, der har skabt øget interesse for nemme og sikre kontrakter, oplyser selskabet.