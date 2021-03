Maersk sender to skibe syd om Afrika efter Suez-blokade

Mærsk har nu sendt to af sine containerskibe, som lå i kø ved den blokerede Suez-kanal, syd om Afrika.

Det skriver Bloomberg News.

Suez-kanalen har siden tirsdag været blokeret af det gigantiske skib Ever Given, der er stødt på grund og ikke lader sig rokke.

I et mailsvar til Bloomberg skriver Maersk blandt andet, at rederiet holder nøje øje med situationen.

"Jo længere tid det tager at få skibet flydende igen, jo større er risikoen for, at vi vil opleve alvorlige flaskehalse i havne i Nordeuropa," skriver Marrsk blandt andet.

Maersk har derfor sendt to skibe syd om Afrika.

Konkurrenten CMA CGM overvejer det samme, lyder det fra selskabet i en kommentar til ShippingWatch.

"Koncernen undersøger alle muligheder for at foreslå alternative løsninger til vores kunder, herunder omlægning af visse sejlruter via Kap Det Gode Håb samt implementering af flyløsninger fra CMA CGM AIR CARGO-divisionen eller jernbaneløsninger via Silkevejen."