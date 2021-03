Franske CMA CGM kom ud af fjerde kvartal med et overskud på 1 mia. dollar, viser regnskab. Et stærkt containermarked ventes at vare ved i den første del af 2021 ifølge topchef Rodolphe Saadé. Rederiet venter at have 32 LNG-drevne skibe inden udgangen af 2022.