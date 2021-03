Gasrater er klinget markant af efter stærk start på året

Efter en stærk start på 2021 er raterne faldet betydeligt for rederier, der fragter LPG og LNG.

Ifølge Finansavisen befinder raterne sig lige nu under rederiernes breakeven-niveauer for begge segmenter. Det sker efter, at rederne ellers fra året start nød godt af skyhøje indtjeningsniveauer.

På det seneste er LNG-raterne faldet fra 350.000 dollar om dagen til 30.000 dollar om dagen. For LPG-indtjeningen er niveauet faldet fra omkring 110.000 dollar om dagen til nu lige over 10.000 dollar om dagen, skriver avisen. For LNG-skibe ligger breakeven normalt på mellem 40.000-60.000 dollar om dagen, mens det for LPG er omkring 20.000 dollar.

Cleaves Securities's analytiker Joakim Hannisdahl ser især faldet som et resultat af et kollaps i prisforskellen mellem amerikanske eksportører og store importører i Europa og Fjernøsten. Analytikeren vurderer alligevel, at 2021 fortsat kan blive et godt år for LNG.

På den lidt længere bane er markedet dog presset af et stort antal leveringer af nye skibe i LNG-segmentet. For LPG er udsigterne bedre, vurderer han over for avisen.

"Flådevæksten forventes at være meget lav de næste år, og efterspørgselsvæksten drevet af amerikansk LPG-eksport ser ud til at blive meget god," siger han ifølge Finansavisen.

