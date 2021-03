EU-domstol varsler nederlag for Scandlines i Femern-sag

Scandlines ser ud til at være på vej til at tabe en appelsag omkring Femernforbindelsen. En generaladvokat fra EU-Domstolen finder, at EU-kommissionen havde ret i sin vurdering af, at det er i orden for Danmark at støtte landanlægget ved Femern. Opdateret.