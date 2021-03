Grimaldi holder fast i scrubbere trods rekordlave brændstofpriser i 2020

Emanuele Grimaldi, topchef for Grimaldi Group og Finnlines og viceformand for ICS, ser stadig scrubbers som den bedste løsning til at redde verdenshavene fra skibenes forurening. "Brændstofpriserne ændrer ingenting," siger den italienske skibsejer til ShippingWatch.