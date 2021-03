Overblik: Sådan arbejder den maritime industri for flere kvinder i shipping

Foto: Hafnia

Hafnia vil udligne skævvridninger i lønnen

To ud af fem ansatte i Hafnias organisation skal være kvinder inden for tre år. For at fastholde og rekruttere kvinder har rederiet i nogle tilfælde hævet lønnen blandt kvinder, fortæller Hafnia-chef Mia Krogslund Jørgensen i et interview med ShippingWatch.

Hafnia hæver lønnen for at nå mål om flere kvinder i organisationen

Foto: PR / Maersk Supply Service

Maersk Supply Service sender kvinder til søs parvis

Hos Maersk Supply Service er 3 pct. af de ansatte til søs kvinder. Derfor vil rederiet sikre, at kvinder aldrig står alene i et mandsdomineret miljø og derfor sende kvinder ud i par, fortæller besætningschef Kevin Bro Beier til ShippingWatch.

Maersk Supply Service vil sende kvinder til søs i par: Ingen må stå alene i macho-miljø

Foto: Norges Rederiforbund

Taskforce skal få flere kvinder i norsk shipping

Der er for få kvinder og for lidt mangfoldighed i den maritime industri og shippingselskabernes ledelser, lyder det fra Norges rederiforbund og adm. direktør Harald Solberg. En taskforce har lavet anbefalinger.

Taskforce skal få flere kvinder i norsk shipping

Foto: PR / Danske Rederier

Danske Rederier må udskyde kvinde-mål

23 rederier har underskrevet Danske Rederiers charter om flere kvinder i shipping, men det er et godt stykke fra målet, og der er ikke overblik over, hvor mange der har opstillet konkrete mål. Corona har sat en kæp i hjulet, lyder det fra direktør i Danske Rederier Anne W. Trolle.

Danske Rederier må udskyde mål om flere kvinder i shipping et år

Flere rederier har endnu ikke opstillet mål

23 rederier har indtil videre underskrevet Danske Rederiers charter, der blev lanceret for over et år siden for at sikre flere kvinder i den maritime branche. Men flere har endnu ikke opfyldt kravet om at opstille konkrete mål.

Flere rederier har endnu ikke mål for at øge andelen af kvinder i shipping

Læs også...

Hver tredje leder skal være kvinde hos Stena Line næste år

Norden-topchef får rådgiverrolle i dansk kvindenetværk

Kvindelige direktører er i overtal hos Svitzer i København

Dansk netværk for kvinder i shipping udvider holdet

Headhunter leder forgæves efter kvindelige kandidater

Nyt netværk for kvinder får støtte fra Den Maritime Fond

Claire, Nanna og Neele vil samle kvinderne i dansk shipping