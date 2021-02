Ugens bedste historier på ShippingWatch

Maersk Tankers lancerer nyt forretningsben med Cargill

Tankrederiet Maersk Tankers annoncerer et nyt forretningsben, som bliver etableret sammen med handelshuset Cargill. Den nye forretning skal stå for bunkerindkøb til rederier inden for eksempelvis tørlast og tank samt handelshuse. Satset ventes at gå i luften til april.

Til at starte med skal der købes bunkerolie til Cargill og Maersk Tankers skibe. Målet går dog også på at lande nye kunder i de kommende måneder.

"Vi er glade for at arbejde sammen med Maersk Tankers, og sammen har vi ambitiøse planer om at blive en unik leverandør af bunkerløsninger," lød det fra Cargills Head of Tankers and Marine Fuel, Olivier Josse, i en meddelelse.

Maersk Tankers løfter sløret for nyt forretningsben

Maersk Tankers er parat med endnu et nyt forretningsben

Foto: DFDS

DFDS vil sejle med ammoniak-drevne færger

DFDS har sagt ja til fra 2026 at købe grøn ammoniak fra en stor fabrik i Esbjerg, som skal bruges i færge- og fragtrederiets skibe. De første skibe kan blive med dual-fuel motorer, fortalte DFDS-topchef Torben Carlsen til ShippingWatch i denne uge.

Også Maersk har sagt ja til at aftale det grønne brændstof.

DFDS vil sejle med grønne ammoniak-drevne færger

DFDS og Maersk vil aftage CO2-fri ammoniak fra nyt kæmpe-anlæg i Esbjerg

Foto: PR / CMA CGM

CMA CGM-topchef lover bedre service

CMA CGM vil gerne tilbyde kunderne en bedre service, men kunderne kommer til at betale for det, lød budskabet fra Rodolphe Saade, topchef i det franske containerederi, på dette års TPM-konference.

Budskabet fra topchefen er ikke nyt fra containerrederierne, men det kommer på et tidspunkt, hvor kunderne aldrig har oplevet dårligere service på grund af manglen på skibe og containere.

"Service er ikke gratis, det har en pris. Containerrederierne investerer voldsomt i aktiver, teknologi, havneternminaler state-of-the art skibe, der sejler på LNG. Og det har en pris. Og det må vi forklare til vores gode kunder, at alting har en pris," sagde Rodolphe Saade.

CMA CGM's topchef lover bedre service – hvis kunderne vil betale for det

CMA CGM indsætter seks LNG-containerskibe på USA-Kina

Foto: Kuehne+Nagel

Kuehne + Nagel køber selskab med 1600 ansatte

Logistikselskabet Kuehne + Nagel køber det asiatiske logistikselskab Apex International med milliardomsætning i dollar og omkring 1600 ansatte. Ifølge Kuehne + Nagel er der tale om det største opkøb i selskabets historie.

"Kombinationen af Apex og Kuehne + Nagel giver os en mulighed for at tilbyde vores kunder et overbevisende tilbud i den konkurrenceprægede asiatiske logistikindustri, især inden for e-handel, hi-tech og e-mobilitet," lød det fra topchef Detlef Trefzger efter købet.

Kuehne + Nagel køber asiatisk logistikselskab med 1600 ansatte

Læs også...

Fayard trodser coronakrise med højeste overskud i flere år

MAN Energy Solutions er klar med metanolmotor til de første feederskibe

Maersk foreslår nyt bestyrelsesmedlem

Bekymret Odfjell Drilling mere end tredobler årsresultat til 143 mio. dollar

EU forventer første møde i kontaktgruppe om migranter til marts

Maersks ordrebog er blevet mere regionalt orienteret

Teekay Tankers bruger dukker til at holde piraterne væk

Taskforce skal få flere kvinder i norsk shipping