I ugens løb satte Nordens topchef ord på, hvordan et "katastrofalt" år for tankmarkedet vil sætte sine spor i 2021. Tankrederiet Torm køber tankskibe for godt 800 mio. kr. i svagt marked, mens Hafnia bl.a. ser på lønnen for at holde fast i de kvinder, der er i organisationen.