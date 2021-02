Svitzer tager hul på nyt kapitel i arbejdet med fjernstyret slæbebåd

Det Maersk-ejede Svitzer har brugt de sidste år på at teste en fjernstyret slæbebåd i Københavns Havn. Arbejdet går nu ind i en ny fase med mål om at sætte det første skib i kommerciel drift. Flere afgørende ting skal på plads for at føre planerne ud i livet, fortæller COO til ShippingWatch.