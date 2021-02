Wallenius Wilhelmsen vil søsætte vinddrevet bilskib i 2025

Det børsnoterede, norske bilrederi Wallenius Wilhelmsen vil søsætte verdens første vinddrevne bilskib i 2025.

Det meddeler Wallenius Wilhelmsen i en meddelelse.

Skibet, der skal indfri ambitionen, hedder Orcelle Wind og vil - når det er færdigt - være i stand til at transportere 7000 biler med en hastighed på 10-12 knob. Udover biler og lastbiler vil skibet også kunne sejle med tungt maskineri og breakbulk-produkter.

"Siden 2008 har vi været i stand til at reducere vores CO2-intensitet med 33 pct., hvilket er et markant skridt. Men rejsen mod nuludledning kræver, at tager store skridt fremadrettet. Vi mener, at Orcelle Wind er et af dem," siger Craig Jasienski, adm. direktør i Wallenius Wilhelmsen, i meddelelsen.

Wallenius Wilhelmsen planlægger at indlede arbejdet med et skibsværft om designet af Orcelle Wind i midten af 2022. Skibet ventes at blive søsat i 2025.

