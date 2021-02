BHP øgede indtjeningen i de sidste seks måneder af 2020

BHP-gruppen, der er en af verdens største mineselskaber, kommer ud af andet halvår med et stigende resultat.

Mineselskabets overskud før skat steg til 8,8 mia. dollar mod 7,8 mia. dollar i samme periode sidste år. Omvendt faldt bundlinjen fra 5,2 mia. dollar til 4,8 mia. dollar.

BHP's omsætning landede i andet halvår på 25,6 mia. dollar.

"Vores forventninger til den globale vækst i økonomien og efterspørgslen på råvarer er fortsat positive og politikere i nøgleøkonomier signalerer varige forpligtelser om vækst og signalerer ambitioner om at tackle klimaforandringer. Disse faktorer, kombineret med befolkningsvækst og stigende levestandarder, forventes at drive fortsat vækst i efterspørgslen efter energi, metaller og gødningsmidler," udtaler BHP's topchef Mike Henry.

I løbet af andet halvår annoncerede BHP, at mineselskabet vil sænke sin udledning med 30 pct. i 2030 ved at stille krav til de skibe, der skal transportere mineselskabets råvarer.

BHP har sat sig et mål om sænke sin CO2-udledning med 30 pct. i 2030 baseret på 2020-niveauet. For selve transporten af mineselskabets varer er målet dog at sænke CO2-intensiteten med 40 pct.

