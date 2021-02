Ugens bedste historier på ShipppingWatch

Maersk melder om kraftigt stigende priser i vigtige kontraktforhandlinger med kunder

Det er ikke kun spotraterne, der er på himmelflugt for tiden, for efter flere måneder med rekordhøje rater har containerrederier som Maersk fået særdeles gode kort på hånden i de igangværende kontraktforhandlinger. Det betyder, at også de lange kontrakter med kunderne ser store stigninger, der kan forlænge opturen for rederierne, selv hvis spotraterne igen søger nedad.