Scandlines har udsat miljømål – strømmen er for dyr

Det bliver ikke i 2021, at Scandlines kan reklamere med helt CO2-fri færgeoverfarter mellem Rødby og Puttgarden, selvom det engang var målet. Strømmen er for dyr, lyder forklaringen, mens rederiet kæmper videre for at løse udfordringerne, der bl.a. kræver investeringer i bedre batterier.