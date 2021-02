Over 400 skrotskibe endte på strandene i Sydøstasien sidste år – 10 mistede livet

De såkaldte beaching-værfter i Indien, Pakistan og Bangladesh var også i 2020 rederiernes foretrukne kirkegård for deres gamle skibe. Over 400 skibe endte på strandene, og mindst 10 personer mistede livet under arbejdet med at ophugge skibene.