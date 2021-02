Flere skibsredere er allerede gået i gang med at gennemgå deres flåder for at kunne kategorisere dem efter nye internationale regler, hvor IMO's såkaldte EEXI-indeks ventes at få den endelige opbakning til sommer.

Indekset viser effektiviteten af et skib og mere præcis, hvor meget brændstof, det skal bruge på at sejle for eksempel 1000 tons over en bestemt strækning.