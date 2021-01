Bunker Holding har besluttet at lukke London-kontoret hos LQM Petroleum, som bunkerselskabet opkøbte tilbage i 2015.

Det er det usædvanlige 2020, der betyder, at Bunker Holding har kastet et kritisk blik på sin forretning og besluttet at samle nogle af sine services. Fremover vil fokus derfor være på at udvikle aktiviteterne i USA, som også overtager opgaverne fra London-kontoret.