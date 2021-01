Maersk undersøger muligheden for vacciner til medarbejdere

Store danske selskaber er gået på jagt efter coronavacciner, så deres udenlandske medarbejdere, der ikke er omfattet af nationale vaccineprogrammer, også kan få vaccinerne.

Det skriver Jyllands-Posten Erhverv.

A.P. Møller-Mærsk og Novo Nordisk, der er henholdsvis Danmarks største selskab og det mest værdifulde selskab, undersøger begge mulighederne for at skaffe vacciner til medarbejdere i udlandet.

Nogle medarbejdere er ikke inkluderede i vaccineprogrammet i det land, de arbejder i, og dermed kan selskaberne stå med medarbejdere, der ikke bliver vaccineret

"Vi er ved at undersøge, hvordan vi bedst støtter ansatte i lande, hvor der ikke vil være et centralt vaccinationsprogram, eller hvor der er særlige omstændigheder, som gør det svært for dem at blive vaccineret lokalt, f.eks. søfolk på havet eller udstationerede, som ikke er berettiget (til vaccinering, red.) i det land, de bor i," skriver Ulf Hahnemann, der er HR-direktør i A.P. Møller-Mærsk, i en e-mail til Jyllands-Posten Erhverv.

Novo Nordisk oplyser, at selskabet også vil sørge for at medarbejderne får mulighed for vaccination enten gennem lokale sundhedsforsikringer eller direkte, hvis der ikke bliver tilbudt vaccine gennem de lokale sundhedsmyndigheder.

