Cypern vil reducere tonnageskatten for at få rederier til at sejle med grønnere skibe og i sidste ende få dem til at registrere flåden i østaten midt i Middelhavet.

Konkret bliver den årlige tonnageskat reduceret med 30 pct. for hvert skib i Cypern, der udviser proaktive foranstaltninger samt reducerer dets påvirkning på miljøet, lyder det ifølge en pressemeddelelse.