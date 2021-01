Singapore er klar til at vaccinere over 10.000 maritime arbejdere

Singapore bliver et af de første lande til at vaccinere maritimt personale. Som en del af landets vaccinestrategi står over 10.000 personer, der arbejder i den maritime frontlinje, til at blive vaccineret for coronavirus inden udgangen af januar, skriver Singapores maritime myndighed, MPA.

Den maritime frontlinje består af personale, der arbejder på skibe i Singapores havn og havnemedarbejdere.